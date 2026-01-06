Mirumi, il nuovo robot da borsetta, combina tecnologia e emotività per offrire un’esperienza di compagnia discreta. Dopo i Labubu, la moda abbraccia la tecnologia emotiva, introducendo accessori che vanno oltre il semplice stile. Un modo innovativo per portare con sé un oggetto che non solo decorano, ma si relazionano con chi li indossa, creando un legame sottile tra funzionalità e sentimento.

C’è stato un tempo in cui alla borsetta si attaccavano solo portachiavi, foulard svolazzanti o charms più o meno ironici. Poi sono arrivati gli anni dei LABUBU, i “conigli” dal sorriso sghembo di POP MART diventati un fenomeno pop globale, poi ancora dei pupazzi luxury, delle micro-bag inutili ma desiderabilissime, dei dettagli che servivano solo a dire io so cosa sta succedendo adesso. Oggi quello stesso spazio – quel piccolo territorio simbolico che pende dal braccio – è diventato qualcosa di più: un punto di contatto emotivo. Ed è qui che entra in scena Mirumi. Mirumi non è un accessorio. E non è nemmeno, davvero, un gadget tecnologico. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mirumi, il robot da borsetta che ti guarda e ti “coccola”: dopo i Labubu, la moda scopre la tecnologia emotiva

Leggi anche: Altro che Terminator: arriva Yogi, il robot che ti passa il telecomando e ti ascolta meglio del tuo ex

Leggi anche: «Chi ti ama veramente non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché, ancora prima di amarti, ti rispetta»