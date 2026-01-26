I nuovi parcheggi in corso Cavour | Chiesti anche dai residenti Ipotesi simile per corso Cairoli

I nuovi parcheggi in corso Cavour sono stati istituiti come risposta alle richieste di residenti, commercianti e cittadini. Si tratta di una sperimentazione di un mese, finalizzata a valutare l’efficacia della misura. Un’ipotesi simile è stata avanzata anche per corso Cairoli. Al termine di questo periodo, si analizzeranno i risultati per decidere se proseguire o modificare le iniziative adottate.

"È una prova. Ci siamo dati un mese di tempo per vedere come va, poi tireremo le somme. È presto per dire se potrà essere una misura definitiva, ma volevamo dare una risposta alle richieste non solo dei commercianti, ma anche di residenti, banche e cittadini che frequentano la zona". Così l'assessore Laura Laviano, dopo l'introduzione di una ventina di parcheggi con il disco orario (30 minuti), sul lato destro di corso Cavour. La misura ha subito scatenato le critiche dell'opposizione, mentre commercianti e residenti sembrano aver accolto con favore la novità. Già da questa mattina si capirà quali potranno essere le ripercussioni sul traffico.

