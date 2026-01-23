Corso Cavour spuntano parcheggi sul lato destro Scelta assurda

Macerata, 23 gennaio 2026 – La recente decisione di installare parcheggi sul lato destro di corso Cavour ha suscitato alcune perplessità tra cittadini e esperti. La modifica, che influisce sulla viabilità e sulla fruibilità della strada, è stata accolta con sorpresa da molti. È importante valutare attentamente gli effetti di questa scelta e considerare eventuali alternative che possano migliorare la qualità della mobilità nel centro cittadino.

Macerata, 23 gennaio 2026 – "La scelta di mettere parcheggi sul lato destro di corso Cavour è assurda. Si dice che sia per sopperire alla presenza dei cantieri, ma quei posti saranno un pericolo". Dalla chiesa dell'Immacolata fin quasi alla fine della via, su corso Cavour sono comparsi parcheggi a strisce bianche, regolati quindi dal disco orario "con un massimo di 30 minuti ", per sostare. Si tratta di circa venti posti. Si legge sull'albo pretorio nel provvedimento a carattere "sperimentale e provvisorio", che lungo il corso, fino a fine febbraio, sarà possibile sostare; di fatto si rende regolare quello che già succede.

