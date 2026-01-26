Questa guida offre informazioni precise e aggiornate sui diritti di docenti e personale ATA, sia di ruolo che precari. Approfondisce aspetti come aspettative, congedi, permessi, 104, ferie e malattie, illustrando le procedure da seguire in caso di necessità. Un punto di riferimento utile per comprendere e tutelare i propri diritti nel contesto scolastico, garantendo chiarezza e trasparenza.

Finalmente una guida chiara e completa rivolta al personale della scuola per conoscere i propri diritti. Sei un docente o un membro del personale ATA e ti sei mai chiesto quali sono i tuoi diritti in caso di malattia prolungata? Come richiedere un’aspettativa per motivi familiari? Quanti giorni di permesso ti spettano per un lutto . L'articolo I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene. Cosa fare in caso di. Aspettative, congedi, permessi, 104, ferie e malattie .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

A partire dal 2026, la Legge 104 introduce importanti novità in materia di permessi, congedi e smartworking, ampliando le tutele per disabili e caregiver.

