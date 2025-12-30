Permessi congedi e smartworking | come cambia la Legge 104 dal 2026 e come richiedere più tutele

A partire dal 2026, la Legge 104 introduce importanti novità in materia di permessi, congedi e smartworking, ampliando le tutele per disabili e caregiver. In questa guida, analizziamo le principali modifiche e le modalità per richiedere i nuovi diritti, offrendo un quadro aggiornato per conoscere meglio le opportunità e le procedure previste dalla normativa.

Dal 2026 la Legge 104 offre più tutele per permessi, congedi e smartworking: ecco come cambiano i diritti per disabili e caregiver. La Legge 104 rappresenta da oltre trent'anni il punto di riferimento per la tutela delle persone con disabilità e dei loro caregiver. D al 1° gennaio 2026 entreranno in vigore importanti novità, pensate per rendere più agevole la conciliazione tra lavoro, assistenza e cura personale. Non si tratta di cambiamenti radicali, ma di aggiustamenti mirati a garantire maggiore flessibilità, protezione e inclusione. Le modifiche riguardano in particolare i permessi lavorativi, i congedi per motivi di salute e la possibilità di ricorrere allo smart working, con procedure più snelle e digitalizzate.

