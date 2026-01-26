I carabinieri scoprono 480 grammi di marijuana nascosti tra i resti di un incendio | tre denunce

I carabinieri di Gravina di Catania hanno scoperto 480 grammi di marijuana nascosti tra i resti di un incendio in un cassonetto del quartiere San Giovanni Galermo. L'intervento ha portato alla denuncia di tre persone coinvolte. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno rinvenuto 480 grammi di marijuana all’interno di un cassonetto della frazione “umido” in un negozio del quartiere San Giovanni Galermo. Il quantitativo di droga era nascosto tra il materiale danneggiato da un incendio che aveva interessato il deposito e le attrezzature dell’attività commerciale, rendendo inservibile la merce e l’attrezzatura. Durante le operazioni di spostamento del materiale all’esterno del negozio, il titolare e alcuni familiari avevano utilizzato diversi bidoni dell’immondizia, tra i quali i carabinieri hanno individuato la sostanza stupefacente grazie al forte odore.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Incendio in un negozio a San Giovanni Galermo: scoperti 480 grammi di marijuanaNella notte a San Giovanni Galermo, Catania, un incendio in un negozio ha portato all’intervento dei Carabinieri.

Leggi anche: Alatri. Quasi 200 grammi di marijuana e tre piante di “cannabis indica” in coltivazione. 63enne del luogo arrestato dai Carabinieri

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

I Carabinieri scoprono un laboratorio domestico per la produzione di sostanza stupefacente facebook

Carabinieri scoprono falso dentista nel Palermitano, denunciato. Lo studio ricavato in un appartamento a Cefalà Diana #ANSA x.com