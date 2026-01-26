I borghi più belli della Liguria? Sette sono in provincia della Spezia

La Liguria ospita 29 borghi riconosciuti dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, una rete dedicata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico dei piccoli centri. In provincia della Spezia, sette di questi borghi si distinguono per il loro fascino autentico e la loro importanza culturale, offrendo un esempio rappresentativo della ricchezza territoriale della regione.

La Spezia, 26 gennaio 2026 – La Liguria conta ben  29 borghi inseriti nel circuito dell’associazione “ I Borghi più belli d’Italia ”, che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio di storia, arte, cultura e paesaggi presente nei piccoli centri italiani. La Liguria si conferma tra le regioni più rappresentate a livello nazionale, piazzandosi al quarto posto della classifica dopo l’Umbria, con 33 borghi, la Marche con 32 e la Toscana con 30. Nella provincia della Spezia sono sette i centri riconosciuti: si tratta di borghi che si distinguono per la qualità dei centri storici, la tutela del patrimonio e l’equilibrio tra identità, vivibilità e accoglienza turistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

