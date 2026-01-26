La Liguria ospita 29 borghi riconosciuti dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, una rete dedicata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico dei piccoli centri. In provincia della Spezia, sette di questi borghi si distinguono per il loro fascino autentico e la loro importanza culturale, offrendo un esempio rappresentativo della ricchezza territoriale della regione.

La Spezia, 26 gennaio 2026 – La Liguria conta ben 29 borghi inseriti nel circuito dell’associazione “ I Borghi più belli d’Italia ”, che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio di storia, arte, cultura e paesaggi presente nei piccoli centri italiani. La Liguria si conferma tra le regioni più rappresentate a livello nazionale, piazzandosi al quarto posto della classifica dopo l’Umbria, con 33 borghi, la Marche con 32 e la Toscana con 30. Nella provincia della Spezia sono sette i centri riconosciuti: si tratta di borghi che si distinguono per la qualità dei centri storici, la tutela del patrimonio e l’equilibrio tra identità, vivibilità e accoglienza turistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I borghi più belli della Liguria? Sette sono in provincia della Spezia

Approfondimenti su liguria borghi

La Liguria ospita alcuni dei borghi più affascinanti e autentici d’Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su liguria borghi

Argomenti discussi: I 20 Paesi più belli d'Italia - Edizione 2026; Borghi vicino Roma, la guida ai paesi più belli del Lazio da visitare nel 2025; Quali sono i borghi più belli d'Italia che si trovano in Liguria; Pieve di Teco tra I Borghi più Belli d’Italia, consegnata la bandiera al Comune.

Quali sono i 30 borghi più belli della Toscana, da visitare almeno una voltaFirenze, 25 gennaio 2026 – Paesaggi e storia, arte e tradizioni, divertimento e cose da fare. La Toscana è universalm ... lanazione.it

Pieve di Teco tra i Borghi più belli d’Italia: Liguria a quota 29Pieve di Teco entra nei Borghi più belli d’Italia e porta a 29 i riconoscimenti in Liguria, che si conferma quarta regione a livello nazionale. ligurianotizie.it

PIEVE DI TECO NEI "BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA": LOMBARDI, "LIGURIA QUARTA REGIONE PER RICONOSCIMENTI" - facebook.com facebook

La Liguria investe su borghi e parchi: tre milioni per strade e un milione per la ricettività turistica x.com