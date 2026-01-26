Hypershell, azienda specializzata nella produzione di esoscheletri, si distingue per la sua esperienza nel settore. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i dispositivi sviluppati dall’azienda non incentivano la pigrizia, ma aiutano a migliorare le performance e a supportare il movimento quotidiano. Con un focus sul segmento consumer, Hypershell offre soluzioni innovative per chi desidera potenziare le proprie capacità fisiche durante attività come camminate, trekking, corsa e ciclismo.

Hypershell è un’azienda attiva nel campo degli esoscheletri – dispositivi robotici indossabili che permettono di assistere e migliorare le performance del corpo umano – in ambito consumer, avendo lanciato negli anni vari una serie di dispositivi pensati per assistere il movimento delle gambe sia in semplici passeggiate, sia in attività più impegnative come trekking, corsa e ciclismo. Negli ultimi mesi del 2025 ha lanciato il suo modello più recente, l’ Hypershell X Ultra, un esoscheletro da 1,8Kg con motori da 1000w, una struttura in carbonio e batterie capaci di offrire fino a 30km di utilizzo, il tutto gestito da un sistema di movimento intelligente, supportato da AI, dispositivo che stiamo provando e di cui troverete una recensione prossimamente su queste pagine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hypershell, il produttore di esoscheletri si racconta: “Incentiva la pigrizia? La nostra esperienza ci dimostra proprio l’opposto”

