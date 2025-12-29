Foggia chiude il Giubileo della Speranza mons Ferretti | Nessuno sia escluso per nostra pigrizia

A Foggia si è concluso il Giubileo della Speranza con una cerimonia nella Cattedrale, guidata da mons. Ferretti. Il presule ha sottolineato l’importanza di non escludere nessuno per pigrizia, evidenziando come l’Anno Giubilare abbia rafforzato l’immagine della Chiesa come madre compassionevole e speranzosa. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione sulla comunità e sui valori di solidarietà e accoglienza.

Partecipata celebrazione per la chiusura dell'Anno Giubilare a Foggia, nella Cattedrale cittadina. "Questo Giubileo consegna alla storia l'immagine della Chiesa Cattolica come una Madre buona che ha fede in Dio e guarda al mondo con compassione e speranza", ha spiegato l'arcivescovo mons.

