Hellas Verona-Udinese oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

L’incontro tra Hellas Verona e Udinese, valido per la 22ª giornata di Serie A, si svolge questa sera. La partita si svolge a Verona, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in classifica. Di seguito, orario, probabili formazioni e modalità di visione dell’incontro.

L’ Hellas Verona di Paolo Zanetti ospita l’ Udinese di Kosta Runjaic nel Monday Night della 22esima giornata di Serie A. Gli Scaligeri, relegati all’ultimo posto a pari col Pisa, cercano punti fondamentali per provare a rimanere aggrappati al treno salvezza, contro un Udinese certamente più tranquilla, con i suoi 26 punti e l’11esima posizione in classifica. Hellas Verona-Udinese: le probabili formazioni. Zanetti dovrà fare a meno di Mosquera, non convocato a causa di un risentimento muscolare. In attacco, dunque, ci saranno Orban e Sarr. Tanti gli indisponibili invece per Runjaic, che non potrà contare su Zaniolo, Piotrowski, Buksa, Kamara e Modesto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Calcio Serie A: Hellas Verona-Udinese. Segui la diretta testualeA chiudere la 22a giornata di campionato sarà il posticipo fra Verona e Udinese, alle 20.45 allo stadio Bentegodi. Gialloblù ultimi in classifica a braccetto col Pisa, friulani decimi con dodici punti ... rainews.it

Pronostici Hellas Verona - Udinese con i friulani in cerca di certezzePronostici Hellas Verona - Udinese di Serie A: un risultato utile con un tempo vinto per i friulani e da una a quattro reti in tre spunti per le scommesse. goal.com

Hellas Verona, poche soluzioni davanti: perché il caso Cissé conta Rinunciare a una potenziale risorsa senza prima averla presa in considerazione per la prima squadra potrebbe rivelarsi una decisione difficile da spiegare sul piano tecnico. - facebook.com facebook

I 22 convocati di mister #Zanetti per #VeronaUdinese #SerieAEnilive #WeAreHellas #DaiVerona x.com