Max Ionata in concerto al Teatro Ristori
Domenica 14 dicembre alle 18, il Teatro Ristori di Verona (Via Ristori, 7) ospiterà il concerto di Max Ionata Special Edition, brillante quartetto diretto da Max Ionata (sax tenore) e completato da tre formidabili partner di note fra i più stimati in tutto il Nord Europa: Martin Sjöstedt. 🔗 Leggi su Veronasera.it
