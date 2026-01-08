Fumetti giochi e cultura pop | torna Extracon

Extracon torna a Pordenone nei giorni 10 e 11 gennaio 2026, presso il quartiere fieristico. La manifestazione propone un approfondimento su fumetti, giochi, cosplay e cultura pop, offrendo un’occasione di incontro per appassionati e curiosi. Organizzata da PordenoneFiere, l’evento si conferma come un punto di riferimento nel panorama dedicato a queste passioni, promuovendo la condivisione e la scoperta di nuove tendenze.

La passione per fumetti, giochi, cosplay e cultura pop torna a riunirsi sotto un unico tetto. Sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026 il quartiere fieristico di Pordenone ospita una nuova edizione di Extracon, la manifestazione organizzata da PordenoneFiere S.p.A. in collaborazione con Centro Fiera.

