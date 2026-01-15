Harley-Davidson ecco le nuove moto Grand American Touring 2026 | questi i modelli

Harley-Davidson ha annunciato i nuovi modelli della gamma Grand American Touring 2026, presentando tredici motociclette per l’anno 2026. La casa americana ha pubblicato i dettagli sui propri canali ufficiali, tra cui il sito web e il video di presentazione su YouTube, offrendo un’anteprima delle novità che caratterizzeranno questa linea di moto nel prossimo anno.

Harley-Davidson ha presentato oggi su H-D.com, tredici nuovi modelli che entrano a far parte della gamma motociclistica 2026, e ha lanciato sul proprio canale YouTube il video di presentazione dei nuovi prodotti "Model Year 2026 Reveal – Chapter Two – January 14th". Tra le novità figurano le Street Glide Limited e Road Glide Limited, che segnano un'evoluzione profonda della piattaforma Harley-Davidson Grand American Touring. Le nuove Street Glide 3 Limited e Road Glide 3 portano la guida a tre ruote a un livello superiore in termini di stile, prestazioni e comfort. La Pan America 1250 Limited debutta come nuova Adventure Touring pensata per l'esplorazione, già equipaggiata per affrontare lunghi viaggi e percorsi impegnativi.

? 2026 Harley-Davidson Sturgis REVEALED The Most Powerful American Touring Bike Ever !

