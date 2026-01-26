La guerra in Ucraina resta in stallo, nonostante le speranze di una risoluzione. Mosca insiste sulla formula di Anchorage, mantenendo ferme le proprie posizioni. Le negoziazioni sembrano rallentate, e il conflitto prosegue senza un chiaro avanzamento verso la pace. La situazione rimane complessa, con il rischio di ulteriori sviluppi imprevedibili.

A dispetto delle dichiarazioni ottimistiche dei giorni scorsi su un possibile accordo di pace, la guerra in Ucraina continua senza sosta. In questi giorni, infatti, la diplomazia non sta riuscendo a sblocccare la situazione, così sul terreno a farla da padrone sono, come accade da quasi quattro anni, le armi. Archiviata la prima fase dei negoziati mediati dagli Stati Uniti, Mosca ha chiarito – questa volta senza lasciare adito a fraintendimenti – che non intende accelerare verso un cessate il fuoco e che le sue condizioni restano immutate. Il riferimento costante è alla cosiddetta “formula di Anchorage”, l’intesa territoriale che, secondo il Cremlino, sarebbe stata definita durante il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin dello scorso agosto in Alaska. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Guerra in Ucraina, negoziati in stallo: Mosca insiste sulla formula di Anchorage

Stallo sui negoziati in Ucraina, Mosca frena sulla telefonata Zelensky-Putin: «Pace? Ci sono punti spinosi. Niente tregua con Kiev nel Donbass»Le negoziazioni tra le parti coinvolte in Ucraina restano in fase di stallo, con Mosca che ha respinto la proposta di una telefonata tra Zelensky e Putin.

Leggi anche: L'Invenzione russa della "formula di Anchorage" e i negoziati ad Abu Dhabi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Guerra in Ucraina: cominciato a Mosca l'incontro tra Witkoff e Putin

Argomenti discussi: Zelensky: I colloqui ad Abu Dhabi sono stati costruttivi; Guerra Ucraina-Russia, le news del 24 gennaio. Nuovi colloqui domenica prossima ad Abu Dhabi; Ad Abu Dhabi i negoziati Usa-Russia-Ucraina. La Tass: Raggiunti risultati, Zelensky: Costruttivi - Filorussi: Drone delle truppe ucraine colpisce un'ambulanza, morti 3 sanitari; Ad Abu Dhabi iniziati i negoziati formali Mosca-Usa-Ucraina. 'Proseguiranno per 2 giorni' - LIVEBLOG.

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: negoziati con Usa in fase decisiva. Droni su KievLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: negoziati con Usa in 'fase decisiva'. Droni su Kiev ... tg24.sky.it

Guerra Ucraina, il sociologo: La popolazione non crede ai negoziati ma sondaggio rivela che sostiene ZelenskySecondo un sondaggio il 69% della popolazione crede che i negoziati non porteranno a una pace durevole; cresce invece al 62% la fiducia in Zelensky e nei ... fanpage.it

Tg2. . #PapaLeone all'angelus parla delle ostilità che proseguono in #Ucraina. L'appello per intensificare gli sforzi per fermare la guerra. "Vincere le chiusure ma annunciare Vangelo per la pace". Al #Tg2Rai ore 13,00 #25gennaio - facebook.com facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi | Al via il trilaterale con gli Usa ad Abu Dhabi - la Repubblica x.com