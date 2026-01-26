Grosso pino crolla sulle auto tragedia sfiorata Un’altra pianta pericolante | è stata abbattuta

Ieri mattina in via Acciaiolo, un pino di circa 10 metri è crollato a causa del maltempo, rischiando di causare danni o feriti. Per motivi di sicurezza, la pianta è stata prontamente abbattuta. Si tratta di un episodio che evidenzia l’importanza di monitorare e intervenire sulle alberature potenzialmente pericolose per prevenire incidenti.

Poteva finire in tragedia. Ieri mattina in via Acciaiolo un pino di 10 metri è crollato a terra per il maltempo. Il tronco ha danneggiato due auto, su una di queste c’era un uomo, che si trovava nell’abitacolo. Se l’è cavata con una paura pazzesca, e fortunatamente solo qualche graffio. Le vetture sono rimaste abbastanza danneggiate, l’albero, un pino domestico, è stato rimosso dalle squadre di vigili del fuoco arrivate dal distaccamento di Firenze Ovest e dal volontariato. Durante le verifiche successive al crollo, è stato tagliata anche un’altra pianta che era pericolosamente inclinata e stava per cadere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

