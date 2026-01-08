Tutti Fenomeni torna con Vanagloria, terzo singolo che anticipa Lunedì, il nuovo album. Dopo Piazzale degli Eroi e La ragazza di Vittorio, Tutti Fenomeni torna con Vanagloria, terzo singolo, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 9 gennaio, che anticipa Lunedì, il nuovo album del cantautore in arrivo il 23 gennaio per 42 RecordsEpic Records Italy e in preorder. Un nuovo, potente brano, prodotto da Giorgio Poi (come tutto il resto del disco) con cui Tutti Fenomeni si fa ancora una volta lucido interprete del nostro tempo, delle nostre debolezze e contraddizioni, muovendosi su un terreno fatto di contrasti: un sound arioso e luminoso e un arrangiamento quasi orchestrale sostiene parole affilate, dirette, esplicite. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Tutti fenomeni, il nuovo singolo è Vanagloria

