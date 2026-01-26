GPS 2026-28 titoli riserve servizi e non solo | cosa sarà previsto? QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 26 gennaio alle 15 | 30

Il Question Time con Cannas, in programma lunedì 26 gennaio alle 15:30, analizzerà le novità del GPS 2026-28, tra titoli, riserve e servizi. Un’occasione per approfondire le future disposizioni e le implicazioni per i docenti in attesa dell’apertura delle graduatorie provinciali per le supplenze, prevista nelle prossime settimane. Un momento di confronto utile per comprendere meglio le prossime scadenze e le novità normative.

Migliaia di docenti attendono l'apertura delle graduatorie provinciali per le supplenze, attesa per le prossime settimane. Requisiti d'accesso, titoli, riserve e non solo: cosa sarà previsto? Facciamo il punto della situazione in una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). Appuntamento fissato per lunedì 26 gennaio alle 15:30. In collegamento Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica. Conduce Francesco Bunetto.

