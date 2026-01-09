Gemini trasforma Gmail in un assistente AI intelligente e integrato

Gemini integra un assistente AI in Gmail, migliorando la gestione delle email con funzionalità come riepiloghi automatici, risposte suggerite e ottimizzazione dei processi lavorativi. Questa soluzione si collega facilmente a Google Workspace e dispositivi mobili, offrendo un’esperienza più efficiente e semplice nella gestione delle comunicazioni quotidiane.

, capace di generare riepiloghi di email, suggerire risposte contestuali e ottimizzare i flussi di lavoro attraverso Google Workspace e dispositivi mobili.. Il panorama della comunicazione digitale sta attraversando una trasformazione radicale, segnata dal passaggio da semplici strumenti di archiviazione a veri e propri assistenti cognitivi. In questo contesto, l'integrazione dell' intelligenza artificiale Gemini all'interno di Gmail non rappresenta soltanto un aggiornamento tecnico, ma un vero e proprio cambio di paradigma nel modo in cui gestiamo il flusso quotidiano di informazioni. 🔗 Leggi su Digital-news.it

