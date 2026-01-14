Caccialupi | L’immigrazione clandestina è un problema europeo L’estrema sinistra è violenta come dimostra l’aggressione a Gn

L’immigrazione clandestina rappresenta una sfida a livello europeo, mentre in Italia si registrano episodi di violenza politica da parte dell’estrema sinistra. Un esempio recente è l’aggressione ai quattro giovani di Gioventù Nazionale a Roma, avvenuta tra il 6 e il 7 gennaio. Questi eventi evidenziano un clima di tensione crescente, che richiede un’analisi approfondita e un impegno condiviso per la sicurezza e la coesione sociale.

In Italia c'è molta violenza politica da parte dell'estrema sinistra e un esempio tra tutti «è l'ultima aggressione ai quattro ragazzi di Gioventù nazionale, che si è consumata a Roma nella notte tra il 6 e il 7 gennaio». A dirlo al Secolo d'Italia non è un esponente politico, ma l'influencer di destra Lorenzo Caccialupi, che è diventato famoso sui social dopo aver incontrato Charlie Kirk prima del suo omicidio. Il 23enne romano, che è appena tornato dalla convention dei Giovani repubblicani di New York, ha sfatato alcuni miti sul presunto razzismo nell'amministrazione Trump: «Sono accuse infondate.

