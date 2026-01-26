Giubileo il day after dei lavoratori romani | 60mila posti a rischio L’Ugl suona la sveglia a Gualtieri

Da secoloditalia.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la fine del Giubileo, a Roma si evidenzia una possibile perdita di circa 60.000 posti di lavoro legati all’evento. L’Ugl segnala questa criticità e invita le istituzioni a monitorare la situazione, sottolineando l’importanza di garantire stabilità e continuità occupazionale per i lavoratori coinvolti. La sfida è mantenere gli sforzi fatti e programmare interventi che favoriscano il rilancio economico della capitale.

Con la conclusione del Giubileo, a Roma circa 60 mila posti di lavoro attivati in concomitanza con l’evento rischiano di non essere rinnovati. Si tratta di lavoratrici e lavoratori impiegati in settori strategici come commercio, logistica, trasporti, accoglienza, servizi, sicurezza, cultura, multiservizi e sicurezza aeroportuale, che hanno garantito il funzionamento della città durante un appuntamento di rilevanza mondiale. “Parliamo di un numero enorme, che fotografa una situazione grave e potenzialmente esplosiva sul piano sociale e che chiama direttamente in causa le responsabilità della politica e delle istituzioni”, spiega Ermenegildo Rossi, Segretario della UGL Roma e Provincia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

giubileo il day after dei lavoratori romani 60mila posti a rischio l8217ugl suona la sveglia a gualtieri

© Secoloditalia.it - Giubileo, il day after dei lavoratori romani: 60mila posti a rischio. L’Ugl suona la sveglia a Gualtieri

Approfondimenti su giubileo after

Ex Ilva, assemblea dei lavoratori contro il blocco degli impianti del Nord. Bucci: “Lavorerò per la vendita separata”. I sindacati: “Mille posti a rischio a Genova” | Foto | Video

Ex Ilva, assemblea dei lavoratori. Bucci: “Lavorerò per la vendita separata”. Salis scrive a Urso. I sindacati: “Mille posti a rischio a Genova” | Foto | Video

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su giubileo after

Finito il Giubileo, Roma punta sul ritorno del turismo ad alta spesaL’Albergatore Day 2026 fotografa una fase di assestamento e apre una riflessione sul futuro della Capitale da cui emerge una strategia fondata su qualità, valore economico dei flussi, cucina italiana ... italiaatavola.net

Giubileo, la carica dei 5mila pellegrini: «Continuiamo il cammino»PORDENONE - Si sta concludendo l'anno del Giubileo, e per la Diocesi di Concordia-Pordenone è tempo di bilanci. «I numeri testimoniano una partecipazione corale - spiega don Davide Brusadin -: la ... ilgazzettino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.