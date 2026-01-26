Con la fine del Giubileo, a Roma si evidenzia una possibile perdita di circa 60.000 posti di lavoro legati all’evento. L’Ugl segnala questa criticità e invita le istituzioni a monitorare la situazione, sottolineando l’importanza di garantire stabilità e continuità occupazionale per i lavoratori coinvolti. La sfida è mantenere gli sforzi fatti e programmare interventi che favoriscano il rilancio economico della capitale.

Con la conclusione del Giubileo, a Roma circa 60 mila posti di lavoro attivati in concomitanza con l’evento rischiano di non essere rinnovati. Si tratta di lavoratrici e lavoratori impiegati in settori strategici come commercio, logistica, trasporti, accoglienza, servizi, sicurezza, cultura, multiservizi e sicurezza aeroportuale, che hanno garantito il funzionamento della città durante un appuntamento di rilevanza mondiale. “Parliamo di un numero enorme, che fotografa una situazione grave e potenzialmente esplosiva sul piano sociale e che chiama direttamente in causa le responsabilità della politica e delle istituzioni”, spiega Ermenegildo Rossi, Segretario della UGL Roma e Provincia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giubileo, il day after dei lavoratori romani: 60mila posti a rischio. L’Ugl suona la sveglia a Gualtieri

Approfondimenti su giubileo after

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su giubileo after

Finito il Giubileo, Roma punta sul ritorno del turismo ad alta spesaL’Albergatore Day 2026 fotografa una fase di assestamento e apre una riflessione sul futuro della Capitale da cui emerge una strategia fondata su qualità, valore economico dei flussi, cucina italiana ... italiaatavola.net

Giubileo, la carica dei 5mila pellegrini: «Continuiamo il cammino»PORDENONE - Si sta concludendo l'anno del Giubileo, e per la Diocesi di Concordia-Pordenone è tempo di bilanci. «I numeri testimoniano una partecipazione corale - spiega don Davide Brusadin -: la ... ilgazzettino.it

Giubileo 2025, Acampora in udienza con Papa Leone XIV La Camera di Commercio di Frosinone Latina ha partecipato questa mattina, in Vaticano, all’Udienza Particolare con il Santo Padre Leone XIV, promossa dal Dicastero per l’Evangelizzazione per r - facebook.com facebook