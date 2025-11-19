Ex Ilva assemblea dei lavoratori Bucci | Lavorerò per la vendita separata Salis scrive a Urso I sindacati | Mille posti a rischio a Genova | Foto | Video

Ilsecoloxix.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La protesta dei lavoratori dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Cornigliano, ora occupato. Contestata l’ipotesi di una produzione su ciclo corto, con il blocco degli impianti del Nord. I sindacati: “A rischio la siderurgia in Italia”. La sindaca Salis: “Preoccupata dallo stallo della vertenza, troppi fallimenti del governo: ora servono risposte”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

