Ex Ilva assemblea dei lavoratori Bucci | Lavorerò per la vendita separata Salis scrive a Urso I sindacati | Mille posti a rischio a Genova | Foto | Video
La protesta dei lavoratori dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Cornigliano, ora occupato. Contestata l’ipotesi di una produzione su ciclo corto, con il blocco degli impianti del Nord. I sindacati: “A rischio la siderurgia in Italia”. La sindaca Salis: “Preoccupata dallo stallo della vertenza, troppi fallimenti del governo: ora servono risposte”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
