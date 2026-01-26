Giovanni Musu è stato arrestato con l’accusa di aver commesso un omicidio, confermata dalle immagini delle telecamere e dai messaggi in cui ammette il delitto. Le indagini hanno ricostruito le fasi dell’evento, evidenziando i dettagli delle dieci coltellate, il rogo e le comunicazioni dell’indagato. Questa vicenda si basa su elementi concreti raccolti dalle prove digitali e visive, che hanno portato all’adozione della misura cautelare.

Inchiodato dai messaggi in cui confessa l'omicidio e dalle riprese delle telecamere. Sono questi gli elementi al centro dell'ordinanza di custodia cautelare che oggi pomeriggio ha fatto finire in manette William Serra, 38 anni, accusato di omicidio volontario, rapina aggravata e tentata distruzione di cadavere per aver ucciso a coltellate Giovanni Musu, il 53enne trovato morto nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio nel parco del Colle di Rosmarino a Carbonia. Poche ore dopo il delitto Serra avrebbe mandato dei messaggi alla compagna confessando l'omicidio dicendo: «L'ho ammazzato Io». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Giovanni Musu, il killer: «L'ho ucciso io». Le dieci coltellate, il rogo e i messaggi: la verità dalle telecamere

Approfondimenti su giovanni musu

Nella stazione di Bologna, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso Jelenic Marin, vestito con una felpa grigia e pantaloni scuri, mentre si muove nell’atrio alle 18:08.

Un episodio di violenza si è verificato alla stazione di Bologna, dove Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato trovato morto a coltellate vicino al parcheggio del piazzale Ovest.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su giovanni musu

Argomenti discussi: Giovanni Musu, si cerca il killer nel mondo della droga: le siringhe vicino al corpo, il delitto davanti a una telecamera (spenta); Attirato in una trappola e ucciso: chi ha tradito Giovanni Musu? – è caccia al killer; Carbonia, Musu ucciso con 9 coltellate: il killer voleva rendere irriconoscibile il corpo; Sardegna, 53enne accoltellato e dato alle fiamme in un parco a Carbonia: si cerca il killer.

Giovanni Musu ucciso con dieci coltellate e poi carbonizzato, preso il presunto killer: il profilo. I punti oscuriUna brutale aggressione, dieci fendenti e un maldestro tentativo di cancellare le tracce col fuoco. A dieci giorni dal macabro ritrovamento di ... msn.com

Giovanni Musu, il killer: «L'ho ucciso io». Le dieci coltellate, il rogo e i messaggi: la verità dalle telecamereDopo l'omicidio, William Serra avrebbe tentato di dare fuoco al cadavere nel tentativo di occultare o distruggere le prove Inchiodato dai messaggi in cui confessa l'omicidio e dalle riprese delle ... leggo.it

Per chi vorrà seguirmi, interverrò questa sera sul Canale 122 Fatti Di Nera dalle 23 alle 24 per parlare del caso di Giovanni Musu ucciso a Carbonia. Buona serata a tutti e grazie per aver l’entusiasmo per il nuovo libro. Se non lo trovate immediatamente dispo - facebook.com facebook

Gli oggetti e gli indumenti sequestrati saranno analizzati lunedì 26 gennaio dai Carabinieri del Ris per far luce sull' #omicidio di Giovanni #Musu a #Carbonia x.com