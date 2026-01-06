Capotreno ucciso il presunto killer ripreso dalle telecamere in stazione | VIDEO
Nella stazione di Bologna, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso Jelenic Marin, vestito con una felpa grigia e pantaloni scuri, mentre si muove nell’atrio alle 18:08. L’uomo, con una lattina in mano, è al centro delle indagini relative all’omicidio del capotreno, un episodio che ha suscitato grande attenzione. Le immagini forniscono un primo elemento per ricostruire gli eventi e identificare eventuali responsabilità.
Felpa grigia, pantaloni scuri, una lattina nella mano destra. Sono le 18:08 quando Jelenic Marin compare nel filmato di una delle telecamere di videosorveglianza della stazione di Bologna mentre cammina nell’atrio dell’ingresso principale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate alla stazione di Bologna: Alessandro Ambrosio aveva 34 anni. Killer in fuga, al vaglio le telecamere
Leggi anche: Capotreno ucciso a Bologna: identificato il presunto killer
Capotreno ucciso a Bologna, è Jelenic Marin il ricercato in fuga sospettato del delitto in stazione: chi è; Capotreno ucciso a Bologna, identificato il presunto killer in fuga: è Marin Jelenic, un senza fissa dimora; Capotreno ucciso nel parcheggio della stazione a Bologna: identificato il presunto aggressore; Capotreno ucciso alla stazione di Bologna: «Alessandro Ambrosio è stato accoltellato all'addome, l'assassino è scappato ma è stato identificato».
Delitto alla stazione di Bologna, svolta nelle indagini: individuato il presunto killer del capotreno - Capotreno ucciso in un’area riservata della stazione di Bologna: il sospettato è stato identificato e si sarebbe dato alla fuga in treno. notizie.it
Capotreno ucciso a Bologna: identificato il presunto killer - Il presunto killer del capotreno ucciso a Bologna è Jelenic Marin, 36 anni, cittadino croato, già noto alle forze dell'ordine. msn.com
Capotreno ucciso a Bologna, è Jelenic Marin il ricercato in fuga sospettato del delitto in stazione: chi è - Svolta nel delitto di Alessandro Ambrosio, identificato il presunto killer del capotreno ucciso a Bologna: è in fuga e ha precedenti, il profilo ... virgilio.it
Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato trovato morto, ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Ambrosio è stato colpito, probabilmente alle spalle, mentre stava raggiungendo il parchegg - facebook.com facebook
Capotreno ucciso a coltellate a #Bologna, ecco il presunto aggressore ripreso dalle immagini di video sorveglianza. É in fuga. #Tg1 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.