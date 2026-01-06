Capotreno ucciso il presunto killer ripreso dalle telecamere in stazione | VIDEO

Nella stazione di Bologna, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso Jelenic Marin, vestito con una felpa grigia e pantaloni scuri, mentre si muove nell’atrio alle 18:08. L’uomo, con una lattina in mano, è al centro delle indagini relative all’omicidio del capotreno, un episodio che ha suscitato grande attenzione. Le immagini forniscono un primo elemento per ricostruire gli eventi e identificare eventuali responsabilità.

Felpa grigia, pantaloni scuri, una lattina nella mano destra. Sono le 18:08 quando Jelenic Marin compare nel filmato di una delle telecamere di videosorveglianza della stazione di Bologna mentre cammina nell’atrio dell’ingresso principale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

