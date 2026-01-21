bergamo non dimentica tutti gli eventi della giornata della memoria

Bergamo si prepara a ricordare, con attenzione e rispetto, gli eventi della Giornata della Memoria. Oltre venti istituzioni e associazioni locali, coordinate dal Comune, hanno organizzato un programma di iniziative aperte alla cittadinanza. Un’occasione per riflettere e mantenere viva la memoria, attraverso incontri, mostre e approfondimenti che coinvolgono tutta la comunità bergamasca.

Articolo. Oltre venti realtà del territorio, coordinata dal Comune di Bergamo, offriranno un ricco palinsesto di eventi aperti alla cittadinanza «La memoria non è ciò che ricordiamo, ma ciò che ci ricorda». Sono parole di Charlotte Delbo, deportata politica a Auschwitz-Birkenau e sopravvissuta, a fare da traccia a questo 27 gennaio. La sua figura ispira «Sulla pelle della memoria», l’installazione per il Giorno della Memoria, che Isrec porterà nell’atrio di Casa della Libertà - Cult!, in collaborazione con Lab 80 Film, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo. Ad accogliere chi passa oltre l’austero colonnato dell’edificio si troverà un’installazione in cui il ricordo si farà collettivo e attuale: un grande specchio e un interrogativo: «Cosa di te affideresti alla memoria della nostra comunità?». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

