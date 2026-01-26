gianluigi nuzzi torna in teatro con la fabbrica degli innocenti un viaggio attraverso i casi di cronaca italiana tra inediti e fake news

Gianluigi Nuzzi torna in teatro con La Fabbrica degli Innocenti, uno spettacolo che analizza i principali casi di cronaca italiana, tra inediti e fake news. Attraverso un percorso critico, il testo approfondisce come disinformazione e fake news abbiano influenzato l’opinione pubblica e distorto la percezione di eventi come i casi di Chiara Poggi, Yara Gambirasio e la strage di Erba.

Gianluigi Nuzzi torna in teatro con La Fabbrica degli Innocenti, un viaggio attraverso grandi casi di cronaca italiana. Stefano Francioni Produzioni, insieme a Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Green Factory, presentano lo spettacolo La fabbrica degli innocenti: I gialli tra inediti, fake news, trame e speculazioni, con Gianluigi Nuzzi accompagnato dal contributo di Martina Maltagliati. La regia è di Enrico Zaccheo, le musiche di Davide Cavuti e il disegno luci di Marco Palmieri. I grandi fatti di cronaca diventano ostaggio di operazioni mediatiche spericolate dove la verità accertata, processuale, viene prima atomizzata e poi delegittimata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

