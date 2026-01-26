Pernigotti, storica azienda dolciaria italiana, si rilancia con due prodotti simbolo: il Gianduiotto e il Cremino. Questa strategia unisce l’eredità centenaria del marchio alla solidità di Walcor, puntando a valorizzare la tradizione e la qualità artigianale. Il progetto mira a rafforzare la presenza sul mercato e a riscoprire le radici di una storia dolciaria che ha fatto la storia del nostro paese.

"LA NOSTRA È UNA STORIA a due facce, che unisce l’eredità centenaria di Pernigotti alla solidità identitaria di Walcor. Entrambe sono riconoscibili per panorama delle imprese dolciarie italiane ed entrambe, per motivi diversi, nel corso degli ultimi anni hanno avuto un periodo di crisi. Grazie ad una operazione voluta da due azionisti, J.P. Morgan Asset Management e Invitalia, sono state salvate e fuse. E ora si punta ad innovare, ma nel solco della tradizione". Così Francesco Pastore, ceo di Pernigotti Spa, il gruppo che tiene assieme, oltre a Pernigotti e Walcor, anche il brand di gelato artigianale made in Italy Signor Stefano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gianduiotto e Cremino al centro del rilancio di Pernigotti

Leggi anche: De Ketelaere Atalanta: il belga al centro del rilancio

Leggi anche: Rilancio del centro storico, Confcommercio chiede un consiglio comunale ad hoc per ridare vita al cuore della città

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Gianduiotto e Cremino al centro del rilancio di Pernigotti; Dalla nascita nel 1868 alla nuova realtà.

Gianduiotto e Cremino al centro del rilancio di PernigottiLA NOSTRA È UNA STORIA a due facce, che unisce l’eredità centenaria di Pernigotti alla solidità identitaria di Walcor. msn.com

Richiamati gianduiotti e cremini Pernigotti: potrebbero contenere larve di insetti, i lotti da non consumareAlcuni lotti di gianduiotti e cremini Pernigotti sono stati segnalati in quanto potrebbero essere contaminati da plodia allo stadio larvale. Si tratta delle cosiddette tarme della pasta o del cibo, ... greenme.it

Il Cremino iconico… oggi si spalma. C’è un gusto che non ha bisogno di presentazioni: il Cremino di Gennaro Bottone, uno dei suoi cioccolatini più amati. Quella stessa firma di dolcezza e cremosità si trasforma in una crema spalmabile: vellutata, avvolge - facebook.com facebook