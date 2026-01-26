gennaiola 2026 trionfano kibet e la perugina melissa fracassini

La 42ª edizione della Gennaiola si è svolta ieri a Santa Maria degli Angeli, confermando il suo ruolo tra gli eventi podistici più rilevanti del territorio regionale. La gara ha visto la vittoria di Kibet e della perugina Melissa Fracassini, in un’edizione che ha registrato una grande partecipazione e un’organizzazione accurata. Un appuntamento che si distingue per l’atmosfera sportiva e la tradizione consolidata nel tempo.

ASSISI - È stata un’edizione da incorniciare la 42ª Gennaiola, andata in scena ieri a Santa Maria degli Angeli, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti podistici più importanti e partecipati del panorama regionale. Con 950 atleti al via, la gara ha fatto registrare numeri da record, attirando runner di alto livello e numerosi appassionati. Il percorso, omologato FIDAL, valido come Campionato Regionale sui 10 km e inserito ufficialmente nel circuito regionale, ha trasformato la città in un vero centro di sport, entusiasmo e partecipazione. A rendere ancora più significativa la giornata è stata anche la numerosa partecipazione dei ragazzi delle scuole, protagonisti delle prove a loro dedicate, che hanno portato entusiasmo, colori e un forte messaggio di avvicinamento dei più giovani allo sport e ai suoi valori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

