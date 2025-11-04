Melissa Fracassini è la nuova campionessa italiana promesse dei 10 chilometri su strada

Perugiatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due settimane dopo la vittoria in maglia azzurra nell’incontro internazionale di Trieste, l’International Road Race Running Match U23, e tre dal quinto posto con tanto di nuovo record regionale (33.40) sui 10 chilometri su strada a Monaco di Baviera, altro grande risultato ottenuto da Melissa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

