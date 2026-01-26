Generali presenta “GenerAzione Investimento”, una soluzione assicurativa pensata per offrire flessibilità e personalizzazione. Questa proposta permette ai risparmiatori di gestire il proprio capitale in modo semplice e trasparente, scegliendo tra diverse opzioni di investimento per favorire la crescita nel tempo. Un supporto affidabile per chi desidera pianificare con attenzione il proprio futuro finanziario, con strumenti adeguati alle diverse esigenze.

Generali lancia “GenerAzione Investimento”, la nuova soluzione assicurativa flessibile e personalizzabile, che consente di gestire il capitale e favorirne la crescita grazie alla disponibilità di un’ampia gamma di opzioni d’investimento. L’innovativa offerta è pensata per accompagnare i clienti nel raggiungimento dei propri obiettivi, finanziari e di vita. Oggi, in Italia, le persone continuano a detenere liquidità sui conti correnti per 1.363 miliardi di euro, ma cresce la propensione verso gli investimenti di durata pari ad almeno 5 anni (dal 47,9% nel 2022 al 60% nel 2025); inoltre per l’82%* degli italiani il risparmio non è solo denaro, ma uno strumento per realizzare sogni e progetti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Generali al fianco dei risparmiatori con “GenerAzione Investimento”

