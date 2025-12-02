Spread Btp-Bund a 72,7 punti le opportunità di investimento per i risparmiatori

Avvio in rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedesco. Il differenziale di rendimento tra i due decennali si attesta a 72,7 punti base, in crescita di oltre un punto. Sale invece il rendimento dei titoli italiani di oltre tre punti base, al 3,43%. Nonostante questa lieve oscillazione, lo spread rimane su livelli storicamente bassi, inviando segnali positivi ai mercati e rendendo l’Italia sempre più attraente per gli investitori. Lo spread come indicatore di stabilità. Lo spread Btp-Bund rappresenta la differenza di rendimento tra il titolo di Stato italiano a 10 anni e l’omologo tedesco, considerato il bene rifugio per eccellenza in Europa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 72,7 punti, le opportunità di investimento per i risparmiatori

