Gaza recuperata e rimpatriata in Israele la salma dell’ultimo ostaggio Ran Gvili

Da ilfattoquotidiano.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La salma di Ran Gvili, l’ultimo ostaggio rimasto nella Striscia di Gaza, è stata recuperata e rimpatriata in Israele. L’esercito israeliano ha localizzato e prelevato il corpo in un’area sotto il proprio controllo, portando a termine un’operazione di recupero. La notizia conferma la conclusione di un processo complesso e delicato, segnando un momento importante per le autorità e le famiglie coinvolte.

È già in Israele la salma di Ran Gvili, l’ultimo ostaggio che si trovava nella Striscia di Gaza. L’esercito di Tel Aviv l’ha individuata e recuperata in un’area sotto il controllo di Israele. Il ritrovamento è un passaggio chiave nel percorso di pace nella Striscia iniziato con il cessate il fuoco di ottobre: potrebbe essere il preludio all’inizio della fase due del piano di Trump e alla riapertura del valico di Rafah, chiuso dal maggio del 2024, che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha sempre vincolato al recupero dei resti di Gvili. “Un risultato straordinario per il Paese” ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu parlando con i media alla Knesset. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

gaza recuperata e rimpatriata in israele la salma dell8217ultimo ostaggio ran gvili

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, recuperata e rimpatriata in Israele la salma dell’ultimo ostaggio Ran Gvili

Approfondimenti su ran gvili

Gaza, i soldati israeliani rendono omaggio alla salma dell'ultimo ostaggio recuperato

Il capo di Stato Maggiore israeliano, il tenente generale Eyal Zamir, e le forze militari hanno reso omaggio all’ultimo ostaggio recuperato a Gaza, intonando l’inno nazionale.

Gaza, Hamas restituisce a Israele la salma di un ostaggio

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su ran gvili

gaza recuperata e rimpatriataRimpatriato il corpo dell’ultimo ostaggio israeliano nella Striscia di GazaIsraele ha annunciato il rimpatrio del corpo di Ran Gvili, il suo ultimo ostaggio nella Striscia di Gaza, che potrebbe aprire la strada alla riapertura del valico di frontiera di Rafah e all’attuazion ... internazionale.it

gaza recuperata e rimpatriataGaza: Israele annuncia una riapertura limitata del valico di frontiera di RafahI cancelli saranno aperti al solo passaggio pedonale sotto ispezione israeliana e soltanto al termine dell'operazione di rimpatrio del corpo senza vita dell'ultimo ostaggio trattenuto nella Striscia ... tpi.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.