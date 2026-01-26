Gaza recuperata e rimpatriata in Israele la salma dell’ultimo ostaggio Ran Gvili

La salma di Ran Gvili, l’ultimo ostaggio rimasto nella Striscia di Gaza, è stata recuperata e rimpatriata in Israele. L’esercito israeliano ha localizzato e prelevato il corpo in un’area sotto il proprio controllo, portando a termine un’operazione di recupero. La notizia conferma la conclusione di un processo complesso e delicato, segnando un momento importante per le autorità e le famiglie coinvolte.

È già in Israele la salma di Ran Gvili, l'ultimo ostaggio che si trovava nella Striscia di Gaza. L'esercito di Tel Aviv l'ha individuata e recuperata in un'area sotto il controllo di Israele. Il ritrovamento è un passaggio chiave nel percorso di pace nella Striscia iniziato con il cessate il fuoco di ottobre: potrebbe essere il preludio all'inizio della fase due del piano di Trump e alla riapertura del valico di Rafah, chiuso dal maggio del 2024, che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha sempre vincolato al recupero dei resti di Gvili. "Un risultato straordinario per il Paese" ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu parlando con i media alla Knesset.

