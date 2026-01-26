Il capo di Stato Maggiore israeliano, il tenente generale Eyal Zamir, e le forze militari hanno reso omaggio all’ultimo ostaggio recuperato a Gaza, intonando l’inno nazionale. Questo gesto segna un momento importante nel processo di implementazione del cessate il fuoco e riflette la complessità delle operazioni in corso nella regione.

Il capo di Stato Maggiore israeliano, il tenente generale Eyal Zamir, insieme a ufficiali militari e soldati, ha intonato l’inno nazionale israeliano dopo il recupero dei resti dell’ultimo ostaggio a Gaza, aprendo la strada alla fase successiva del cessate il fuoco. L’annuncio del ritrovamento e dell’identificazione dei resti dell’ agente di polizia Ran Gvili è arrivato il giorno dopo che il governo israeliano aveva dichiarato che l’esercito stava conducendo un’“operazione su larga scala” in un cimitero nel nord di Gaza. Il ritorno di tutti gli ostaggi rimasti, vivi o morti, è stato un elemento chiave della prima fase del cessate il fuoco a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Gaza, i soldati israeliani rendono omaggio alla salma dell'ultimo ostaggio recuperato

L’IDF ha comunicato di aver rinvenuto e identificato il corpo di Ran Gvili, l’ultimo ostaggio israeliano rimasto nella Striscia di Gaza.

