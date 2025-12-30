Acilia conclusi lavori strutturali del cavalcavia di via delle Calle

Sono stati completati i lavori di manutenzione sul cavalcavia di via delle Calle, nel X Municipio. L’intervento, iniziato per garantire sicurezza e stabilità, si è concluso a fine dicembre 2025. La riqualificazione dell’impalcato ha migliorato le condizioni della struttura, contribuendo alla sicurezza della viabilità locale. Questi interventi fanno parte delle attività di manutenzione programmata per preservare l’integrità delle infrastrutture pubbliche.

X Municipio, 30 dicembre 2025 – Si sono conclusi i lavori sull'impalcato del cavalcavia sulla Via del Mare, all'altezza di via delle Calle, nel territorio del Municipio X. L'infrastruttura era stata danneggiata nel 2018 a seguito dell'urto di un mezzo pesante. Oggi il cavalcavia è regolarmente percorribile sull'intera piattaforma stradale, senza limitazioni di carico. L'intervento, dal valore complessivo di circa 400mila euro, ha riguardato la sostituzione completa della trave danneggiata, la riqualificazione del manto stradale e il ripristino strutturale dell'opera. Tutte le lavorazioni più impattanti sono state eseguite in orario notturno, per una durata complessiva di circa 60 giorni, al fine di ridurre i disagi alla viabilità.

