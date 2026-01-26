Gabriel Garko e il matrimonio top secret | Mi sono sposato con Giorgio Eravamo in 4

Gabriel Garko ha annunciato di essersi sposato in modo riservato, durante l’intervista a Verissimo del 25 gennaio. L’attore ha rivelato di aver celebrato il matrimonio con il suo compagno Giorgio, in presenza di quattro persone. Questa scelta sottolinea un momento di intimità e discrezione, lontano dai riflettori, mantenendo riservatezza sulla vita privata.

L'attore, ospite nel salotto di Silvia Toffanin con Anna Safroncik, ha annunciato di aver fatto il grande passo. "Sono sereno, sto bene e ho trovato il mio equilibrio", ha detto "Mi sono sposato". Così Gabriel Garko, ospite domenica 25 gennaio a Verissimo, ha annunciato di aver fatto il grande passo insieme al suo storico compagno, a cui è legato ormai da quattro anni. "Sono sereno, sto bene e ho trovato il mio equilibrio", ha esordito l'attore. Poi, alla domanda di Silvia Toffanin sull'intenzione di sposarsi in futuro, l'attore ha rivelato: "Mi sono sposato due anni fa. La mia vita privata voglio che rimanga riservata, le storie vere le ho sempre volute tenere per me". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

