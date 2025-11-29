Il video del 24enne che distrugge con una mazza le auto parcheggiate in centro a Milano
Un 24enne è stato ripreso mentre distrugge con una mazza diverse auto parcheggiate, uno scooter e la vetrina di un negozio in centro a Milano. Il video è diventato virale sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
