Chi è il compagno di Debora Caprioglio Francesco De Bortoli | Fu un colpo di fulmine bellissimo

Debora Caprioglio, nota attrice italiana, ha avuto una relazione significativa con Francesco De Bortoli, definita come un “colpo di fulmine bellissimo”. La sua carriera è stata anche influenzata dalla sua relazione con il regista Klaus Kinski, che le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo. Un approfondimento sulla vita sentimentale della protagonista.

Debora Caprioglio ha avuto una storia con il regista Klaus Kinski che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo. I due sono stati legati per tre anni e la stessa attrice ha ammesso di essere stata una toy girl per via della differenza d’età di oltre quarant’anni. Durante le riprese di  Paprika  Tinto Brass ha raccontato di aver avuto una scappatella con l’attrice; ma non si sarebbe trasformata in una vera storia d’amore, anche perché all’epoca il regista era sposato con Carla Cipriani. Successivamente ha avuto un’avventura con l’allenatore svedese  Sven-Göran Eriksson, tuttavia la storia è terminata senza troppe spiegazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

