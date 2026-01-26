Calenda a Forza Italia | Felicissimo se ci sarà spazio per lavorare insieme

Calenda ha dichiarato di essere felice se ci sarà l’opportunità di collaborare con Forza Italia, sottolineando l’importanza di un’alleanza tra forze liberali, popolari e riformiste. Ha aggiunto che il Paese necessita di un percorso riformista, senza subire pressioni né da destra né da sinistra, per affrontare le sfide attuali con un approccio equilibrato e responsabile.

MILANO – “Questo Paese ha disperatamente bisogno di liberali, popolari e riformisti” e che questi “non si sottomettano né a sovranità di destra né a estremisti di sinistra”. Carlo Calenda (foto), segretario di Azione, lo ha spiegato durante l’evento di Forza Italia nel suo discorso, simile a una piattaforma politica. “Faremo quel percorso e se ci sarà spazio per lavorare insieme – ha aggiunto l’ex ministro dello sviluppo economico – sarò felicissimo, perché io a condividere un partito con Conte, Bonelli, Fratoianni, Vannacci e Salvini proprio non ce la faccio”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

