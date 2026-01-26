I primi test della stagione di Formula 1 del 2026 sono iniziati a Montmelò, dove i team svolgono sessioni di prove a porte chiuse fino al 30 gennaio. Questi test consentono di verificare le nuove vetture e le strategie prima dell’inizio ufficiale del campionato. La Ferrari, come gli altri team, si prepara a valutare le proprie prestazioni in un contesto di riservatezza, fondamentale per la preparazione alle gare ufficiali.

La Formula 1 torna oggi in pista per il primo appuntamento ufficiale del 2026. Lo fa a Barcellona con una sessione di test ufficiali a porte chiuse che vedrà i team impegnati in pista per cinque giorni, fino a venerdì 30 gennaio, dalle 9 del mattino fino alle 17, con possibilità di estendere l’attività in pista fino alle 18 in caso di luce sufficiente e meteo favorevole. Dei cinque giorni totali messi a disposizione dalla FIA però ogni team ne potrà effettivamente selezionarne solo tre per girare a Montmelò: una scelta preventiva che dovrebbe garantire a tutte le squadre un tempo minimo in pista anche in caso di basse temperature e maltempo durante parte della settimana selezionata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Formula 1, i primi test: come funzionano, perché si gira a porte chiuse, quando tocca alla Ferrari

