I Foo Fighters ritornano finalmente in Italia nel 2026 | ecco quando

Dopo una lunga attesa durata sette anni, i Foo Fighters ritornano in Italia nell’estate del 2026, quando Dave Grohl e soci riabbracceranno i fan della Penisola dopo l’ultimo concerto tenutosi nel 2018. Saranno fli I-Days Milano ad ospitare la band domenica 5 luglio 2026 quando saliranno sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura per una grande serata di Rock and roll, con l’unica tappa italiana del loro Take Cover Tour 2026. Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee si uniscono al grande cast già annunciato degli I-Days Milano 2026 (e altri grandi nomi arriveranno nelle prossime settimane) in un momento importante per la loro carriera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I Foo Fighters ritornano (finalmente) in Italia nel 2026: ecco quando

