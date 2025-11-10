I Foo Fighters ritornano finalmente in Italia nel 2026 | ecco quando

Metropolitanmagazine.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una lunga attesa durata sette anni, i Foo Fighters ritornano in Italia nell’estate del 2026, quando Dave Grohl e soci riabbracceranno i fan della Penisola dopo l’ultimo concerto tenutosi nel 2018. Saranno fli  I-Days Milano  ad ospitare la band domenica 5 luglio 2026 quando saliranno sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura per una grande serata di Rock and roll, con l’unica tappa italiana del loro Take Cover Tour 2026. Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee  si uniscono al grande cast già annunciato degli I-Days Milano 2026  (e altri grandi nomi arriveranno nelle prossime settimane) in un momento importante per la loro carriera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

i foo fighters ritornano finalmente in italia nel 2026 ecco quando

© Metropolitanmagazine.it - I Foo Fighters ritornano (finalmente) in Italia nel 2026: ecco quando

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

foo fighters ritornano finalmenteFoo Fighters, il ritorno agli I-DAYS di Milano il 5 luglio: è già uno degli eventi dell’anno - Ma ora è ufficiale, la band di Dave Grohl sarà in Italia il 5 luglio all’Ippodromo La Maura di Milano per l’unica data del Tak ... Lo riporta soundsblog.it

foo fighters ritornano finalmenteFoo Fighters tornano in Italia: una data agli I-Days a luglio - La band di Dave Grohl si esibirà a Milano il 5 luglio 2026, sul palco anche Idles e Fat Dog ... Riporta adnkronos.com

foo fighters ritornano finalmenteI Foo Fighters alla Maura il 5 luglio: gli I-Days 2026 “calano” il tris -  In programma anche le date di Sistem of a Down e Florence and The Machine ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Foo Fighters Ritornano Finalmente