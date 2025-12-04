Prato finto medico praticava l’idrocolonterapia alle donne per stuprarle | tre denunce ex guardia giurata in arresto

Una pratica medica “incriminata” e abusi sessuali ai danni delle pazienti: è quanto emerso dalle indagini della Procura di Prato, che hanno portato agli arresti domiciliari un ex guardia giurata di 53 anni. L’uomo operava abusivamente n ello studio medico della moglie, pubblicizzando la somministrazione di idrocolonterapia come trattamento sicuro, nonostante i rischi concreti di perforazione del colon. Le indagini hanno confermato che almeno tre pazienti, tutte donne, sono state vittime di violenza sessuale durante le sedute, e almeno una di loro ha trovato il coraggio di denunciare gli abusi. La titolare dello studio in via del Castagno n. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Prato, finto medico praticava l’idrocolonterapia alle donne per stuprarle: tre denunce, ex guardia giurata in arresto

