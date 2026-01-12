L'incontro tra Roma e Torino, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia, si svolgerà martedì 13 gennaio 2026 alle ore 21:00 allo stadio Olimpico. In questa pagina troverai le formazioni probabili, le quote e i pronostici aggiornati per questa sfida. Un’analisi completa per seguire con attenzione l’appuntamento di calcio tra due club storici del campionato italiano.

Il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia prosegue con la sfida tra Roma e Torino, in programma martedì sera allo stadio Olimpico. Le due squadre si affronteranno anche il prossimo weekend in campionato, ma in casa del Toro. I giallorossi sono grandi protagonisti in Serie A ma vogliono provare a lasciare il segno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Roma-Torino (Coppa Italia, 13-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Newcastle-Manchester City (EFL Cup, 13-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Bayeux-Marsiglia (Coppa di Francia, 13-01-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Roma-Torino, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Dove vedere Roma-Torino di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; DOMENICA 18 GENNAIO SFIDIAMO LA ROMA AL GRANDE TORINO!; Calcio, Coppa Italia - Ottavi di Finale: Roma-Torino.

Coppa Italia, Roma-Torino domani alle 21: all'Olimpico la battaglia per gli ottavi - Giallorossi di Gasperini con molte defezioni sfidano i granata di Vanoli. msn.com