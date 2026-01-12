Roma-Torino Coppa Italia 13-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
L'incontro tra Roma e Torino, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia, si svolgerà martedì 13 gennaio 2026 alle ore 21:00 allo stadio Olimpico. In questa pagina troverai le formazioni probabili, le quote e i pronostici aggiornati per questa sfida. Un’analisi completa per seguire con attenzione l’appuntamento di calcio tra due club storici del campionato italiano.
Il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia prosegue con la sfida tra Roma e Torino, in programma martedì sera allo stadio Olimpico. Le due squadre si affronteranno anche il prossimo weekend in campionato, ma in casa del Toro. I giallorossi sono grandi protagonisti in Serie A ma vogliono provare a lasciare il segno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Roma-Torino, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Dove vedere Roma-Torino di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; DOMENICA 18 GENNAIO SFIDIAMO LA ROMA AL GRANDE TORINO!; Calcio, Coppa Italia - Ottavi di Finale: Roma-Torino.
Coppa Italia, Roma-Torino domani alle 21: all'Olimpico la battaglia per gli ottavi - Giallorossi di Gasperini con molte defezioni sfidano i granata di Vanoli. msn.com
Ferguson e Dovbyk out per Roma-Torino di Coppa Italia, emergenza in attacco per Gasp #SkySport x.com
Coppa Italia: Roma-Torino La Roma affronta il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia. Un avversario in difficoltà con tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Il Torino sta faticando difensivamente, con 32 gol subiti (peggior difesa del campionato insie - facebook.com facebook
