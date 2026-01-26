In occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, a Cesena si svolgono eventi e incontri organizzati dall’amministrazione comunale, dalla presidenza del consiglio e altre realtà locali. Queste iniziative offrono momenti di riflessione e approfondimento sulla storia e le tragedie del Novecento, contribuendo a mantenere vivo il ricordo e a promuovere la consapevolezza civica.

In occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, a Cesena si svolgono diverse iniziative, pensate dall’amministrazione e dalla presidenza del consiglio comunale, e da altre realtà cittadine, come momenti di riflessione e approfondimento sulla memoria storica e sulle tragedie del Novecento. Come ogni anno, martedì alle 11 al palazzo del Ridotto (piazza Almerici), l’amministrazione comunale ricorderà le persecuzioni e lo sterminio del popolo ebraico, nonché dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, con la deposizione di una corona alla lapide dedicata ai concittadini ebrei deportati negli anni 1943-1944. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Film e incontri per non dimenticare

Giornata della Memoria, a Cesena incontri letterari e proiezioni cinematografiche per non dimenticare la tragedia dell'OlocaustoIn occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, a Cesena si svolgono incontri letterari e proiezioni cinematografiche promossi dalle istituzioni e associazioni locali.

Leggi anche: Il (non) film su Dylan Dog che non dovremmo dimenticare

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

8 Inquietante Storie Horror REALI di Foreste

INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO Steven Spielberg, 1977 Lunedì 26 gennaio h 21:00 al Cinema Teatro Italia, torna sul grande schermo uno dei film che hanno ridefinito la fantascienza contemporanea. Non un racconto di invasione, ma una storia - facebook.com facebook

INCinema arriva a Trieste con film, corti e incontri pensati per un’esperienza cinematografica realmente condivisa. #Friuli #Trieste #Cultura x.com