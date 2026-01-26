Fili di Luce il convegno per illuminare il senso delle pari opportunità lontano da ogni retorica

“Fili di Luce” è un convegno dedicato a esplorare il valore delle pari opportunità in modo concreto e autentico. Svolto presso l'Auditorium John Coltrane Music School, si propone come un’occasione di confronto sobrio e approfondito, lontano da retoriche vuote. Un momento per riflettere sul senso reale di inclusione e pari diritti, senza artifici o slogan, ma con attenzione alla sostanza delle tematiche trattate.

Auditorium John Coltrane Music School. Non un convegno da titoli preconfezionati. Non un esercizio di retorica. “Fili di Luce”, l’incontro promosso dal Dipartimento pari opportunità di FdI Roma, è stato un pomeriggio ruvido e vero, in cui le pari opportunità sono state riportate al loro significato più concreto: la possibilità reale di vivere con dignità. “Fili di luce” per illuminare il senso profondo delle pari opportunità. Ad aprire i lavori è stata Lorena Vinzi, responsabile del Dipartimento, che ha chiarito subito il senso dell’iniziativa parlando di lavoro, famiglie, giovani e anziani non come “categorie”, ma come persone in carne e ossa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Marinella Portolani, ex consigliera comunale e presidente della Commissione Pari opportunità, sottolinea l’importanza di azioni concrete e progetti costanti per avanzare nel campo delle pari opportunità.

FILI DI LUCE: Illuminare l’equità Un appuntamento fondamentale per confrontarsi sul futuro e sulle pari opportunità. Inclusione, contrasto alle discriminazioni e sostegno alle vulnerabilità sociali per costruire una Roma diversa. Auditorium John Coltrane - facebook.com facebook