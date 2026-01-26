Ferrara Musica in programma una serata dedicata al Requiem in re minore di Mozart

Mercoledì 28 alle 20.30, il Foyer del Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ ospiterà un evento musicale di Ferrara Musica dedicato al Requiem in re minore di Mozart. L’appuntamento, inserito nel calendario della stagione, offrirà un’occasione per ascoltare un capolavoro del compositore a un pubblico appassionato e interessato alla musica classica. Un momento di ascolto sobrio e di qualità, in un ambiente elegante e raccolto.

Mercoledì 28 alle 20.30 il Foyer del Teatro Comunale 'Claudio Abbado' si prepara ad accogliere un evento musicale di grande fascino, inserito nel calendario di Ferrara Musica al Ridotto. In programma una delle pagine più celebri e discusse della storia della musica, il 'Requiem in re minore K 626' di Wolfgang Amadeus Mozart. La serata ne propone una versione poco frequentata: la trascrizione per pianoforte a quattro mani realizzata da Carl Czerny data alle stampe nel 1828 e capace di restituire l'architettura monumentale dell'opera in una dimensione più raccolta e trasparente. La direzione complessiva dell'esecuzione è affidata a Raffaele Giordani, che guiderà una fitta compagine artistica nata dalla collaborazione tra due importanti realtà corali del territorio.

