Non va in caserma a firmare fermato in via Trento aggredisce i carabinieri | 30enne arrestato
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo della custodia cautelare in carcere emesso dalla Sezione Penale del Tribunale di Parma nei confronti di un 30enne straniero senza una stabile dimora sul territorio nazionale. Il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
