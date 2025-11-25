Femminicidio Manuela Petrangeli procura chiede ergastolo per l’ex marito

La procura di Roma ha chiesto di condannare all’ergastolo Gianluca Molinaro per il femminicidio della ex compagna Manuela Petrangeli, uccisa con un colpo di pistola il 4 luglio 2024 davanti alla clinica dove lavorava come fisioterapista, nel quartiere Portuense a Roma. La richiesta è stata formulata in aula davanti alla prima Corte d’Assise della Capitale: Molinaro è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, atti persecutori, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Le indagini sono state condotte dai carabinieri e coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, presente in Aula accanto alla pm Antonella Pandolfi, la quale nella sua requisitoria ha delineato un quadro di violenza crescente da parte di Molinaro: minacce, ossessioni e comportamenti persecutori che, con il tempo, sono degenerati fino al femminicidio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

