A Milano il progetto BASE una rete contro le nuove povertà

A Milano nasce il progetto B.A.S.E., una rete dedicata a contrastare le nuove povertà e la desertificazione sociale. L'iniziativa mira a creare un collegamento tra servizi e comunità, offrendo supporto e risposte concrete alle sfide sociali emergenti nella città.

A Milano il progetto B.A.S.E.: una rete contro le nuove povertà e la “desertificazione sociale”. Servizio di Elena Seno TG2000. Tv2000.it Solidarietà: San Vincenzo De Paoli, presentato oggi il progetto “Base”, una rete contro le fragilità tra salute, lavoro e autonomia - Bicocca la presentazione del progetto “Base – Benessere, Autonomia, Sostegno, Empowerment”, promosso dalla Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centra ... agensir.it Progetto B.A.S.E.: una rete concreta contro le nuove povertà e la "desertificazione sociale" - : due anni di lavoro di rete tra San Vincenzo, LILT e Università Bicocca. famigliacristiana.it Il “vuoto urbano” di Milano Sud cambia pagina: riparte il progetto Vitae ora su milanocittastato.it/news/la-spiral… ?? x.com Il “vuoto urbano” di Milano Sud cambia pagina: riparte il progetto Vitae ora su milanocittastato.it e sul primo commento ?? - facebook.com facebook © Tv2000.it - A Milano il progetto B.A.S.E., una rete contro le nuove povertà

A Milano il progetto B.A.S.E., una rete contro le nuove povertà

Video A Milano il progetto B.A.S.E., una rete contro le nuove povertà Video A Milano il progetto B.A.S.E., una rete contro le nuove povertà