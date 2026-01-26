Famiglia nel bosco il Parlamento Ue smonta la battaglia della Lega a Bruxelles | Decidono i giudici italiani

Il Parlamento europeo ha chiarito che le decisioni sulla tutela delle famiglie nel bosco spettano ai giudici italiani. La posizione ufficiale smonta le recenti polemiche della Lega a Bruxelles, sottolineando che le competenze in materia sono di esclusiva competenza nazionale. Questa presa di posizione conferma il ruolo centrale del sistema giudiziario italiano nelle questioni relative alla tutela delle famiglie e alla gestione delle aree boschive.

Il Parlamento europeo ha risposto all’interrogazione parlamentare portata avanti da Susanna Ceccardi, in quota Lega, sul caso della famiglia nel bosco. Il 22 novembre 2025 l’eurodeputato ha chiesto se la scelta di separare i figli dai genitori è conforme o viola gli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Nel dettaglio, gli articoli trattano il rispetto della vita privata e familiare e la tutela dei minori. Il 22 gennaio, il Parlamento europeo ha così replicato: “Spetta esclusivamente alle autorità nazionali, compresi i giudici”, sancendo di fatto l’impossibilità a procedere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

