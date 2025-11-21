Il caso della famiglia che vive nel bosco entra in Parlamento La Lega presenta interrogazione

AGI - "La Lega intende presentare un'interrogazione urgente sulla vicenda della famiglia separata dai tre figli in provincia di Chieti. La scelta da parte del Tribunale di affidare i minori a una comunità, benché non ci fossero notizie di maltrattamenti nei loro confronti, richiede assoluta chiarezza, specialmente in un Paese in cui si sentono raramente casi di bimbi tolti alle famiglie in contesti di illegalità, come i campi Rom". Cosi' i capigruppo della Lega di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Salvini: "Seguirò direttamente la vicenda". "Da genitore, mi vergogno per come si sta comportando lo Stato italiano". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il caso della famiglia che vive nel bosco entra in Parlamento. La Lega presenta interrogazione

