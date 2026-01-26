falsissimo di fabrizio corona non va in onda accolto il ricorso di signorini

Il giudice civile Roberto Pertile ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, impedendo la trasmissione del programma online

Il giudice civile Roberto Pertile ha accolto il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini bloccando la messa in onda per stasera del programma online "Falsissimo" di Fabrizio Corona. Dovrà inoltre rimuovere i contenuti delle due puntate precedenti. Col provvedimento, viene ordinato a Corona «di r imuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonchè tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto Alfonso Signorini; vieta e inibisce Corona di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto di Signorini alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza». 🔗 Leggi su Feedpress.me

